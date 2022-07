"Não criar expectativas e deixar fluir." O festival em que se sente "calor humano"

© EPA

A visão de quem entra no recinto é de bastantes jovens de copo na mão a dançar ao som da música exterior. Muitos trouxeram um leque como acessório indispensável para suportar a brisa quente que se sente.

Com quatro palcos no recinto e 17 artistas diferentes que vão atuar, não falta música para se ouvir nesta sexta-feira no Super Bock Super Rock.

Na opinião de Johanna Neto, festivaleira que veio da Figueira da Foz, "há pessoas que podem achar que o ambiente vai ser diferente" [por o local ter sido mudado], mas considera que "as pessoas vão adorar na mesma".

Apesar de ter vindo ver Nathy Peluso e C.Tangana, Johanna Neto assume que "vale sempre a pena estar num ambiente destes" pelo "calor humano que se sente quando se está aqui dentro".

"O melhor é sempre não criar expectativas que é para deixar fluir aquilo que for bom", aconselha a festivaleira.

Perto do palco LG , o palco exterior, a TSF encontrou duas amigas a aproveitar a música dos ensaios em redor antes de desfrutarem dos concertos de C. Tangana e Nathy Peluso, há tanto aguardados.

"Ela está há meses a falar disto." São as palavras de Carolina Preto, em relação ao entusiasmo que a amiga sente sobre a noite desta sexta-feira.

Jéssica Araújo, de 21 anos e a verdadeira fã dos artistas, já que a amiga só a veio acompanhar, acredita que terem mudado o festival da Herdade do Cabeço da Flauta para o recinto do Parque das Nações "deve ter sido muito difícil", mas garante que o ambiente que se vive no recinto faz com que pareça um festival menos urbano.

Apesar de considerar que no Meco "o festival era diferente", diz que "o que importa é que houve e não cancelaram" e que, no final do dia, o que importa são os artistas que atuam no festival.

O entusiasmo é real e a ansiedade cresce a cada hora que passa para ver os C. Tangana, cabeça de cartaz desta sexta-feira, que atua no palco Super Bock pelas 22h00. A prova desse entusiasmo é o grupo de cinco festivaleiros que a TSF encontrou sentados na fila da frente do palco Super Bock e com cinco horas de espera até o concerto que todos desejam ouvir.

Conheceram-se no autocarro de Braga até Lisboa e entraram no recinto juntos. Até fizeram uma corrida para a fila da frente do palco, não fosse alguém lhes tirar o lugar.

Sentaram-se juntos mesmo à frente do palco e ali ficaram a conviver. Dizem que trouxeram tudo o que precisam para não ter de sair do lugar que conseguiram: água, cerveja, um powerbank, comida e boa disposição fazem parte do kit "fila da frente".

Para a maior fã do C. Tangana do grupo, Ângela Monteiro, que veio de propósito com uma amiga para ver o rapper, a mudança de local do festival "até foi melhor" dada a situação de contigência que Portugal vive até domingo.

O recinto do Altice Arena, principal palco do Super Bock Super Rock é "mais seguro" e "mais fresco para estar à espera", refere a bracarense.

Este ano o Super Bock Super Rock "soa menos a festival de verão" por uma parte ser em espaço fechado, assume Telma Torres, uma das festivaleiras do grupo. No entanto, as amigas admitem que a localização do evento era "indiferente" já que vieram especificamente para a atuação do C. Tangana.

As expectativas para o concerto do cabeça de cartaz estão altas e as jovens que o vão ouvir ao vivo pela primeira vez, aguardam uma atuação "cheia de músicos e convidados, porque ele costuma trazer muita gente" e esperam que seja "um ambiente muito intenso".

Outra artista que os festivaleiros esperam que faça um ótimo concerto é Nathy Peluso. Para Johanna Neto, a cantora argentina é "das melhores [artistas] e que pouca gente reconhece".

O palco Super Bock vai acolher esta noite C. Tangana, Nathy Peluso e Dababy, os três artistas mais esperados pelos espectadores.