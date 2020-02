Não é uma rádio. É podcast e mais do que "apenas fumaça"

O Fumaça define-se como um projeto de jornalismo independente, progressista e dissidente © Fumaça

A forma como vemos televisão está a mudar, com o aparecimento de plataformas de conteúdos, mas será que a rádio pode seguir caminhos semelhantes? A realidade mais próxima que existe é a dos podcasts.

Espaços sonoros de debate, entrevista, reportagem, e até de divulgação musical, que são colocados pelos autores em plataformas digitais para que os ouvintes possam escutar a qualquer hora e em qualquer lugar, em dispositivos digitais.

As rádios já usam estas plataformas, mas há quem produza programas para disponibilizar exclusivamente em podcast. Um caso concreto, em Portugal, merece destaque, neste dia da Rádio, em que olhamos para o futuro.

O Fumaça é um podcast de notícias, independente, com financiamento cooperativo, e que já recebeu vários prémios de jornalismo na vertente digital e não só.

Pedro Miguel Santos é o diretor do Fumaça , e mesmo não sendo um dos fundadores, conta na TSF que o objetivo sempre foi fazer algo que as pessoas pudessem ouvir enquanto fazem outras coisas.

À partida, seguindo esta explicação, o Fumaça podia ser uma rádio. Mas não é. Apesar de todos os conteúdos produzidos serem distribuídos em áudio. Pedro Miguel Santos garante-o. O Fumaça não é uma rádio.

"Somos um Órgão de Comunicação Social que distribui tudo o que faz em podcast. Não sei como é que hoje podemos definir Rádio. O conceito está um pouco difuso. O que sei é que fazemos trabalhos jornalísticos em áudio", garante.

O "fumaça" parte de uma frase de um antigo primeiro-ministro. A 10 de novembro de 1975, Pinheiro de Azevedo gritou à multidão, no Terreiro do Paço, nos idos anos do PREC: "É apenas fumaça."

Neste século XXI, sobraram a palavra e o .pt, como endereço de uma página de notícias. É um podcast, não é uma rádio.