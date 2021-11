Ópera para miúdos, O Anel do Unicórnio

© créditos reservados

Ópera, pode ser uma seca, talvez, Pedro Patê, um rapaz, já está enfadado com tanta ópera, é filho de dois cantores de ópera e o rapaz vive dentro de uma ópera que enche os dias todos, sempre com a música em fundo, em qualquer tarefa que faça, tomar banho, ler banda desenhada ou até fazer chichi. O Anel do Unicórnio tem encenação de Ricardo Neves Neves.

A encenação é de Ricardo Neves Neves, o libreto de Ana Lázaro e música do maestro Martim Sousa Tavares, que criou esta ópera a pensar em outras é certo mas também com a procura do som para esta ópera em miniatura.

Pedro Patê quando for grande, quer ser Ilusionista e descobrir o truque mágico, que tira aquelas cantorias das bocas da sua família, apenas com um estalar de dedos! Como criar uma encenação, Ricardo Neves Neves sentiu-se muito livre nesta ideia de fazer uma ópera, em palco.

Até que um dia, o gato de estimação de Faustina Balão: Don Giovanni al Latte, desaparece sem ninguém saber para onde. Ora mesmo no dia em que Bellini Bel Canto e Faustina Balão celebram as Bodas de Prata. Afinal tudo pode acontecer na ópera, e acabou!

Libreto Ana Lázaro

Música Martim Sousa Tavares

Encenação Ricardo Neves-Neves

Com André Henriques, Cátia Moreso, Sílvia Filipe (cantores) e André Magalhães (actor)

Ensemble David Silva (flauta), Ana Aroso (harpa), Mrika Sefa (piano eléctrico e sin tetizador), Francisco Cipriano (percu ssão), Helena Silva (violino), Jorge Correia e Miguel Menezes (contrabaixo e baixo eléctrico)

Maestro Martim Sousa Tavares

Apoio de Voz e Texto João Henriques

Cenografia Henrique Ralheta

Assistente de cenografia António Muralha Figurinos Rafaela Mapril

Ilustrações de palco José Cruz

Caracterização e Cabelos Cidália Espadinha

Desenho de Luz José Álvaro Correia Som Sérgio Milhano e Pedro Batista Teaser Eduardo Breda

Assistência de Encenação António Ignês e Juliana Campos

Comunicação e Assessoria de imprensa Mafalda Simões

Produção TdE Andreia Alexandre Produção Culturproject Nuno Pratas

Assistente de Produção Carmen Granja Assistente estagiária de Produção Eliana Lima

Media Partners Rádio ZigZag e RTP 2

Parceiros Billyboom, Frescos Produções, Make it Happen, Pecosita-Pepito, CML/ /Pelouro da Cultura no âmbito do RAAML/Polo Cultural Gaivotas

Co-Produtores LU.CA - Teatro Luis de Camões, Cineteatro Louletano, Centro Cultural Vila Flor, Centro de Arte de Ovar, 23 Milhas, Centro Cultural Malaposta, Culturproject e Teatro do Eléctrico

60 MIN | M/6

Ópera para a infância e juventude

O Anel do Unicórnio, estreia hoje em Loulé, no Cineteatro Louletano, depois passa por Guimarães e no incio de Dezembro vai estar em Lisboa no teatro Luís de Camões, o LUCA.