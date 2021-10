© créditos reservados

Este vai ser o terceiro ano que o dia 25 de outubro é dia mundial da ópera. Numa altura em que a ópera, atravessou um longo limbo, não só em Portugal, mas no mundo inteiro. Hoje mais do que nunca, faz sentido marcar este dia da ópera.

Um programa para visitar o teatro, tudo por onde passa a produção de um espectaculo de ópera, todos os recantos, que estão por detrás do cenário, bastidores, fosso da orquestra tudo e com cicerone, a mascote do Teatro Nacional S.Carlos, a Carlota.

Depois, mais à noite, duas vozes, uma soprano e outra tenor, de Cristiana Oliveira e Luis Gomes, com o piano de Joana David para um imenso passeio sobre a ópera, Verdi, Puccini, Massenet e Bizet e também Alfredo Keil.

Ópera, a música, as palavras, o drama ou a comédia, hoje é dia mundial para recordar a ópera, para não esquecer a ópera, a ópera sempre.

"O Dia Mundial da Ópera foi instituído em 2019 pela OPERA América, Ópera Latino américa e Opera Europa - organização da qual o TNSC é membro - com o objetivo de evidenciar o impacto positivo da ópera na sociedade, nomeadamente através da promoção da tolerância e da compreensão e, também, por via do estabelecimento de ligações entre pessoas através de emoções universais.

Neste dia 25 de outubro, celebra-se o aniversário de Georges Bizet e de Johann Strauss II, compositores de algumas das mais conhecidas óperas e operetas".

Dia mundial da Ópera, no Teatro S.Carlos em Lisboa