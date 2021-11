Os 100 anos de Saramago. Ouça a emissão especial da TSF na Azinhaga

O centenário do nascimento do escritor português José Saramago só acontecerá em 2022, mas as celebrações começam esta terça-feira, um ano antes, com um programa cultural internacional em torno do Nobel da Literatura. Na Azinhaga, a aldeia ribatejana onde o escritor nasceu, será plantada uma árvore, a 99.ª de uma centena de oliveiras que a Fundação José Saramago decidiu plantar na localidade ao longo dos últimos dois anos. A TSF está na terra natal do escritor numa emissão especial conduzida pelo jornalista Fernando Alves, com o apoio técnico de José Manuel Cabo e reportagem de Teresa Dias Mendes.