Pepetela vence prémio literário Correntes d'Escritas 2020

Pepetela

O escritor angolano Pepetela venceu, esta quarta-feira, o Prémio Literário Casino da Póvoa 2020, com o livro "Sua Excelência de Corpo Presente", atribuído no âmbito do encontro literário Correntes d'Escritas, na Póvoa de Varzim.

O júri do concurso decidiu distinguir a obra deste autor, de 78 anos, nascido em Benguela, "pela originalidade do estratagema narrativo", atribuindo-lhe o prémio no valor de 20 mil euros.

Pepetela sucede assim ao autor português Luís Quintais, que venceu em 2019, na categoria de poesia, o galardão máximo do Correntes d'Escritas, encontro de escritores de expressão ibérica que decorre oficialmente, a partir desta quarta-feira, na Póvoa de Varzim.