Porto oferece inclusão pela cultura

Por Samanta Almeida 29 Julho, 2022 • 14:44

O INCukTurar-te: Incluir pela Cultura é um projeto do Clube Fenianos Portuenses com o objetivo de promover, pela cultura, a inclusão de pessoas em risco de exclusão ou desfavorecimento social.

Com a parceria do Teatro Experimental do Porto e várias instituições de solidariedade social, o programa divide-se em quatro áreas culturais - teatro, música, ilusionismo (uma atividade tradicional do clube) e pensamento crítico e cidadania - que vão contar com a participação de crianças e jovens, dos 12 aos 26 anos, e pessoas com mais de 65 anos, de instituições sociais. Mas Vitor Tito, o presidente do Clube Fenianos do Porto sublinha que "sendo um conjunto de iniciativas que, em termos técnicos, está muito formatada para estes grupos - crianças, jovens e seniores -, são todas abertas à cidade. Qualquer pessoa da cidade pode participar porque a entrada é gratuita e nós franqueamos as portas do clube."

O organizador fala de uma experiência inédita e com um programa ambicioso que conta com a participação de "cerca de 10 instituições da área cultural e social [...] que vão trabalhar em conjunto" e sublinha que se trata de "uma experiência de inovação social bastante interessante. Na agenda, está um conjunto de "60 iniciativas até ao fim de dezembro e que eventualmente se poderá prolongar no tempo", o que inclui "uma média de 15 dias de atividade por mês."

Destacam-se ainda atividades que, a partir da memória, ambicionam criar o futuro. É o caso dos ateliers de teatro que incluem um "ensaio falado", isto é, uma atividade na qual "um grupo sénior, ou outras pessoas que queiram aparecer, vão ter hipótese de ensaiar peças e, no caso dos seniores, as memórias de vida, que cada um possa ter, são muito relevantes", salienta Vitor Tito.

"Essas peças de teatro e o atelier de teatro vão ser feitos à volta das histórias de vida deles", acrescenta o organizador, com esperança de que, no futuro "este teatro vocacionado para seniores dê origem a uma companhia de teatro sénior que terá sede nos Fenianos.".

Nas palavras da organização, o INCukTurar-te é um casamento entre a cultura e a coesão social e do qual se espera que continue a dar frutos para além das atividades previstas.

De setembro a dezembro, no Clube Fenianos Portuense, um cartaz recheado de atividades culturais aberto a todos os que queiram participar.