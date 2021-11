Porto recebe desenhos de reconhecidos mestres italianos e portugueses

Por Ana Magalhães 04 Novembro, 2021 • 16:59 Partilhar este artigo Facebook

O Museu Nacional Soares dos Reis (MNSR), em parceria com o Círculo Dr. José de Figueiredo - Amigos do MNSR, traz, até 31 de dezembro a exposição Desenhos Europeus em Coleções Portuguesas II: Itália e Portugal, com cerca de 100 desenhos produzidos por reconhecidos mestres italianos e portugueses, desde o Renascimento italiano até à escola portuguesa do século XIX. As relações artísticas entre Portugal e Itália são reinterpretadas nesta exposição com obras inéditas de artistas que formaram autênticas redes culturais pelos dois territórios.

Com curadoria de Nicholas Turner, um dos mais prestigiados especialistas internacionais na área do desenho, a exposição inclui obras classificadas como Tesouros Nacionais e conta com o único exemplar de Leonardo da Vinci existente no país, pertencente ao acervo do Museu da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (FBAUP). Durante mais de um século, o desenho foi atribuído ao pintor Raffaellino da Reggio e, já depois da FBAUP o ter adquirido a um colecionado português, o historiador de Arte Philip Pouncey confirma a autoria do desenho: "Raramente nos dá Leonardo, com todas as suas obsessões pelas aparências naturais, uma cena doméstica tão encantadora como este delicioso estudo de uma mulher a dar banho à sua criança".

A exposição termina com estudos "pró-modernos" para o Juízo Final, de 1828-30, de autoria de Domingos Sequeira e da coleção do MNSR. "De uma perspetiva modernista, é tentador ver esta cascata de corpos em flocos em termos abstratos, como um padrão rítmico de linhas de grande inventividade e beleza", explica Turner ao apresentar a exposição.