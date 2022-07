Portugal tem guia da Arte Contemporânea nacional

© Paulo Spranger/Global Imagens

Com edição bilingue, nas línguas portuguesa e inglesa, a primeira publicação-guia sobre o Turismo de Arte em Portugal pretende ser um convite para descobrir a arte contemporânea em Portugal. O PARTE BOOK insere-se na iniciativa PARTE - Portugal Art Encounters, um programa anual que apoia a internacionalização do sistema de Arte Contemporânea em Portugal.

O guia está dividido por regiões e o editor Ricardo Gonçalves considera que pretende ser "uma ferramenta" para quiser aprofundar conhecimentos, seja a nível nacional ou internacional. A ambição é que se possa "conhecer o panorama português, as suas instituições, como se trabalha a arte contemporânea".

"O país acaba por ter uma ligação à Arte Contemporânea que as pessoas nem sempre percebem, mas ele existe. Existe sob a forma de museus, artistas e criação", afirma.

Esta publicação está dividida por regiões, com Ricardo Gonçalves a esperar que possa ser útil a quem quiser descobrir a arte em Portugal, seja cidadão nacional ou turista, numa altura em que o turismo de arte está em "expansão na Europa". O editor fala de um guia que se quer para pessoas de "diferentes idades e gerações". "Não tem propriamente idade, mas tem um proveito para todos. Podemos conhecer melhor o território e a sua ligação com a Arte", acrescenta.

A apresentação deste guia surge em paralelo com o PARTE - PORTUGAL Art Encounters que mostra Portugal a curadores internacionais e os convida a refletir sobre o conhecimento impulsionado pela arte contemporânea.

Coimbra foi a primeira cidade do país a receber o seminário internacional no âmbito deste evento. Na cerimónia de abertura, o presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, descreveu esta iniciativa como "inédita, provocante e ambiciosa". O autarca destacou o facto de Coimbra ser a primeira cidade do país a receber o evento, o que, diz, está em sintonia com o lugar que a cidade quer ocupar na cena nacional e internacional da Arte Contemporânea.

José Manuel Silva acredita "que é fundamental valorizar e trabalhar a arte contemporânea e aprofundar o diálogo e cruzamento entre os universos da cultura e do turismo, criando-se e potenciando sinergias, práticas colaborativas e potencialidades convergentes".

Dia 6 de agosto, a cidade de Loulé recebe a segunda parte deste evento, com novas discussões em torno da arte contemporânea.