"Portuguesa": alma e identidade de Carminho

"O Quarto" (fado Pagem), que serviu de apresentação a "Portuguesa", é um fado de Alfredo Marceneiro com letra de Carminho, que assina ainda temas como "As Flores" ou "Praias Desertas", o segundo single do novo disco. Mas Carminho também musicou as palavras de Sophia de Melo Breyner Andresen em "As Fontes", David Mourão-Ferreira em "Palma", Manuel Alegre em "É Preciso Saber Porque Se É Triste" ou "António Campos em "Pedra Solta".

"O Fado é um lugar que me recebe, que me faz pertencer... A cultura do fado recebe-me e, para mim, é um privilégio e uma honra ter uma herança destas." Neste caminho de Carminho que começou em disco em 2009 com "Fado", a cantora, intérprete e autora deu também a sua voz à criação de outros músicos que estão longe do seu universo mas com quem se identifica ou reconhece génio nos seus géneros musicais; Rita Vian, Luísa Sobral, Joana Espadinha e Marcelo Camelo.

Em "Portuguesa" há ainda espaço para a bairrista "Marcha de Alcântara de 1969" de José da Silva Nunes e Jorge D'Àvila que Carminho fala de sorriso aberto por ser o seu bairro e por representar uma cultura "extraordinária, a cultura das Marchas, que continua viva e sinto-me muito atraída por ela, pela forma como junta as comunidades, como ela faz criar novas competições, novas músicas, envolve poetas e compositores, costureiras e as pessoas que desenham os cenários, toda a gente participa... Adoro cantar marchas".

Carminho já tem agenda cheia para 2023 e com espetáculos de sul a norte da Europa, com apresentações em Lisboa e no Porto marcadas para os Coliseus em novembro.

" Eu não sou uma artista que nasce de si mesmo, eu tenho onde ir beber, tenho onde ir pesquisar. Uma linguagem como esta traz muitas pistas e eu sinto que o fado é uma língua, uma língua que eu pratico". Agora em "Portuguesa", o novo disco de Carminho.