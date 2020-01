A animação "Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias", vencedora do Annie para Melhor Curta Metragem © Direitos Reservados

O filme "Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias" da realizadora portuguesa Regina Pessoa, venceu este domingo o prémio de Melhor Curta Metragem e Sérgio Martins venceu a Melhor Direção de Animação em Longa Metragem, pelo filme "Klaus" nos prémios Annie.

Na 47.ª cerimónia de entrega dos prémios Annie, em Los Angeles, nos Estados Unidos, "Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias", de Regina Pessoa, coprodução de França, Portugal e Canadá venceu a corrida para o galardão de melhor 'curta', onde estava ainda nomeado 'Purpleboy', de Alexandre Siqueira.

Desde a estreia, em junho do ano passado, na Croácia, "Tio Tomás, a Contabilidade dos Dias" foi já distinguido no festival de cinema de Annecy, em França, com o prémio especial do júri, no festival Animamundi, no Brasil, nos Caminhos do Cinema Português, em Coimbra, e em Chicago, nos Estados Unidos.

Já o português Sérgio Martins, venceu na categoria de Melhor Direção de Animação em Longa Metragem, pelo filme "Klaus", da espanhola SPA Studios, disponível na plataforma Netflix.

"Klaus" foi o grande vencedor da noite, alcançando sete distinções, entre a quais a de Melhor Filme, categoria onde estavam nomeados "Frozen 2", da Walt Disney Animation Studios, "Como Treinar o seu Dragão: O Mundo Secreto", da DreamWorks Animation, "Missing Link", da Laika e LLC, e ainda "Toy Story 4", da Pixar Animation Studios.

O filme "Klaus", do realizador espanhol Sergio Pablos, disponível na plataforma Netflix, estava nomeado para sete Annie.

Nesta produção, trabalhou ainda Edgar Martins, irmão de Sérgio Martins, no departamento de argumento.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou entretanto Regina Pessoa e Sérgio Martins pela conquista dos galardões. Numa nota publicada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que "o cinema de ficção de longa-metragem é naturalmente o que chega a um público mais alargado, mas há outro cinema, e os cineastas portugueses de documentário, curta-metragem e animação têm sido amplamente reconhecidos como nomes importantes desse outro cinema".