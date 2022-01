Romeu & Julieta às avessas

© créditos reservados

Já só falta uma tragédia para encerrar este ciclo que a companhia Irmão do Meio quis dedicar a Shakespeare, Três Comédias, Três Tragédias de Shakespeare. Esta é a mais bela história de amor, Romeu & Julieta, que todos conhecemos, ou julgamos conhecer, neste caso, o encenador Luis Moreira, conta a história às avessas, ou seja, tudo começa com Romeu e Julieta mortos, depois fogem, casam-se, conhecem-se e juram o amor.

Claro que as famílias também lá estão, mas Luís Moreira quer sublinhar o facto, nesta história às avessas que há também as outras personagens que fazem com que tudo seja mais rápido a acontecer.

O texto é todo de Shakespeare, com os devidos cortes e com aquela premissa da companhia Irmão do Meio trazer espetáculos que todos percebam, daí possam burilar as palavras, sem lhes tirar o peso final.

Tradução: Fernando Villas-Boas; Dramaturgia e encenação: Luís Moreira; Assistência de encenação: Raquel Montenegro; Movimento: Joana Chandelier; Cenografia e figurinos: Maria Gonzaga; Desenho de luz Rui Seabra; Fotografia Vitorino Coragem; Produção Vanessa Pereira; Com Ana Baptista, Frederico Coutinho, Joana Chandelier, José Redondo, Mónica Garcez, Nelson Sousa, Rita Brütt, Rodrigo Machado, Tiago Fernandes & Tomás Alves. Apoio: República Portuguesa - Cultura / Direção-Geral das Artes e Garantir Cultura.

Romeu & Julieta da Companhia Irmão do Meio, está no Teatro do Bairro, em Lisboa, fica esta semana toda às 21h30, sábado e domingo, últimos dias, às 18h00.