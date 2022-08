Rui Reininho no Bons Sons: "Por mares nunca dantes navegados"

Por Teresa Dias Mendes 15 Agosto, 2022 • 10:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Vamos estar aqui em terra, num palco que é um pouquinho assustador, mas é com essa vertigem e sem enjoos que me entrego, sinceramente." Rui Reininho, a meia hora de pisar o palco Zeca Afonso, sentado numa poltrona, debaixo de uma oliveira, no lusco fusco da noite, pediu um chá e quebrou a regra de não falar antes dos concertos (nem ao telemóvel), para uma pequena entrevista à TSF.

Estreou-se no festival Bons Sons, com o novo disco "Vinte mil éguas submarinas", inspirado em Júlio Verne. "O primeiro homem que me fez viajar de cabeça", e na tradição budista "este disco nasceu no Nepal, quando subi ao Annapurna com a minha maestrina, começa ali a cantar no princípio do disco, e eu pensei quero registar esta voz, esta presença, e esta minha vivência de 20 anos com os gongos, feng fing fung, e as taças tibetanas, que realmente é ali o meu mundo, paralelo. É o meu mundo paralelo".

Ouça aqui a entrevista com Rui Reininho. Um trabalho com cuidado técnico de Alexandre Lima 00:00 00:00

A obsessão pelos mares

"Eu sempre vivi perto do mar, e aquilo é uma coisa fantástica, as vibrações, os sustos, o respeito", a corrente da amizade. "Encontrar músicos e amigos ao longo destes anos e reatar conversas sem justificar o que estivemos a fazer, isso é o melhor de tudo" e as ondas da rádio: "A TSF, sempre uma boa companhia."

Rui Reininho está menos festivaleiro do que já foi, "mas estas vinte mil léguas permitiram-me ser outro eu, que é um homem mais contido, que está agora a usufruir da sua vida, por mares nunca dantes navegados."