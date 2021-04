Sandra é biblioterapeuta e ajuda a escolher o livro certo para cada pessoa

© Imagem cedida por Sandra Barão Nobre

A leitura de um livro chamado "Remédios Literários" foi o princípio do fim da atividade de Sandra Barão Nobre numa editora, que vende livros exclusivamente online. O desejo de mudança empurrou-a para a biblioterapia. Durante muito tempo, pesquisou estudos científicos, teses de mestrado e de doutoramento na internet, porque em Portugal não há formação específica.

"Percebi que havia muita formação lá fora, nomeadamente no Reino Unido, nos Estados Unidos e no Brasil. Aqui, em Portugal, há cursos que podem ser frequentados esporadicamente." Às formações avulsas, juntou um curso de coaching, que se tem revelado muito útil. "Foi muito importante, até para a questão da relação com o cliente. Saber ouvir, saber perguntar, saber colocar as perguntas certas, estabelecer planos de ação, definir objetivos... e depois eu trabalho tudo isso através da leitura."

Aconselhar leituras aos amigos é um hábito antigo, mas só em 2016 é que Sandra Barão Nobre decidiu fazer disso profissão, escolhendo o livro certo para cada pessoa.

"Eu quero conquistar a pessoa para a leitura, não quero que ela não goste da história, ou que não goste dos personagens. A questão da identificação, perceber exatamente em que fase da vida é que ela está, saber os valores que orientam a sua vida... Tudo isso são pistas muito importantes", explica.

A pandemia trouxe-lhe o receio de ficar para trás, sem trabalho em mãos. Mas isso não aconteceu. Sandra Barão Nobre até tem sido mais solicitada.

Entre as várias tarefas, a parceria com as bibliotecas municipais de Oeiras é das mais relevantes. Depois de preencherem um questionário, os utentes destes espaços são contactados por Sandra Barão Nobre. Para cada pedido, a bilbioterapeuta reúne uma lista com vários géneros literários e de várias abordagens.

Sandra Barão Nobre diz ter sempre um livro consigo. O gosto pelas letras transformou-a em bilblioterapeuta, mas o seu trabalho não substitui nenhum tratamento médico.