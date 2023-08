Tomate coração de boi dá sabor a festa no Douro

Por António Catarino 21 Agosto, 2023 • 18:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os melhores exemplares de tomate coração de boi, carnudo, saboroso e suculento, provenientes das hortas tradicionais do Douro, onde as amplitudes térmicas e a farta exposição solar proporcionam um fruto com uma textura única, vão estar à prova no dia 25 de agosto, no concurso que tem por cenário a Quinta do Seixo.

Um júri integrado por especialistas, em particular chefes de cozinha de referência, enólogos, jornalistas e outros elementos ligado à área da gastronomia, vai eleger o melhor tomate da temporada, nesta iniciativa anual de valorização das qualidades de um produto autóctone de grande qualidade da região duriense, Património da Humanidade, e de Trás-os-Montes.

Apurado o vencedor, é tempo (18.30 horas) do jantar volante, que é um ponto de encontro entre produtores de vinhos do Douro, visitantes e turistas.

A inscrição no jantar tem um custo de 50 euros. As inscrições são limitadas e requerem reserva e pagamento prévios via e-mail para greengrape@greengrape.pt).

Provar e comprar em Arroios (Vila Real)

O evento ganhou, ao longo de sete anos, contornos de verdadeira festa, atraindo cada vez mais gente à região, em grande parte graças à Festa do Tomate À Capella, junto ao templo em estilo barroco de Arroios, nos arredores de Vila Real. Ali, a partir das 17.30 horas do dia 26 de agosto (sábado), é possível comprar tomate Coração de Boi, petiscar e degustar vinhos do Douro em autêntico ambiente de festa.

Está agendada uma prova, sem júri nem pontuações, para explorar a combinação do tomate com diferentes perfis de azeite, ação coordenada pelo presidente do júri do concurso, Francisco Pavão, nome sobejamente conhecido nos setores do azeite e do vinho.

Em modo de tempero, participam ainda nesta degustação alguns chefes de cozinha e Jorge Raiado, da Salmarim, empresa algarvia de sal marinho.

No final da prova, a 13.ª edição do Mercadinho da Capella promete festa, com música, animação, petiscos e sabores regionais e venda de produtos das hortas locais, com destaque para o Tomate Coração de Boi do Douro.

Na Capela Barroca será apresentado, às 20 horas, o livro "Imagem Foto Corpo Lugar", de Lucília Monteiro, fotojornalista da revista Visão. Em complemento, atuará o "rapper" Johnny Virtus.

Para Celeste Pereira, uma das promotoras do evento, em parceria com o jornalista Edgardo Pacheco e o produtor de vinhos Abílio Tavares da Silva, «este é também um modo de promover o território, atraindo à região um número cada vez maior de pessoas. A iniciativa centra-se no Tomate Coração de Boi do

Douro, mas vai muito além disso. É também um momento de exaltação da região vinhateira nas suas múltiplas vertentes, promovendo o vinho, o território, o turismo, as gentes do Douro que aqui trabalham todos os dias e aqueles que, com visão, nele investem».

À mesa nos restaurantes de referência da região

O mês de agosto no Douro já é sinónimo de Festa do Tomate, facto que tem motivado a adesão dos restaurantes de referência da região a incluir pratos inspirados no mais famoso tomate de Portugal nas suas ementas.

Entre os restaurantes aderentes estão os liderados por chefes detentores de estrelas Michelin, nomeadamente o DOC de Rui Paula (Folgosa, Armamar); Seixo by Vasco Coelho Santos (Tabuaço); Bonfim 1896 by Pedro Lemos (Quinta do Bomfim, Pinhão) e o Quinta do Tedo Família Geadas Bistro Terrace (Armamar).

Outros espaços onde é possível saborear uma salada ou um prato incorporando o carnudo fruto: São Luiz by Vítor Oliveira (Quinta de S. Luís, Tabuaço); Quintal do hotel Six Senses Douro Valley (Lamego); O Lagar e a Taberna do Carró (ambos em Torre de Moncorvo); Cais da Villa e Casa de Pasto Chaxoila (ambos em Vila Real); Toca da Raposa (Ervedosa do Douro); Cais da Ferradosa e Cantina de Ventozelo (ambos em (São João da Pesqueira); Cepa Torta (Alijó); Flor de Sal (Mirandela); Quinta da Pacheca (Lamego); Castas e Pratos (Régua) e Calça Curta (Foz do Tua, Carrazeda de Ansiães).