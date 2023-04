Uma couve acaso tem beleza?

© Bárbara Marques

Por Marta Melo 06 Abril, 2023 • 12:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Foi na pandemia, com as novas rotinas impostas pelo confinamento, que os legumes despertaram um novo olhar em Bárbara Marques. "Houve um dia em que dei por mim encantada com os vegetais. Comecei a ver um molho imponente de um espinafre, ou um feijão-verde despenteado, ou até uma batata que me pareceu um ovo e a sua fragilidade com grelo. Isto encantou-me e resolvi transformar estes vegetais em modelos fotográficos".

"O meu desafio é mais um desafio também para vermos o que está para trás do vegetal que costumamos ter numa sopa, no caso ver a beleza antes da sopa".

Deste novo olhar da artista, a residir em Peniche, resultou o conjunto de fotografias que agora estão expostas no Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra.

Ouça aqui a reportagem da TSF 00:00 00:00

"Temos um feijão-verde despenteado. Temos uma alface, em que se aprecia a delicadeza da curva de uma alface ou uma abóbora que é um sol a nascer. Os cogumelos que são um jogo de damas. Ou até uma couve numa moldura que no fundo a couve é arte. Tenho uma abóbora que parece um cérebro que nos põe a pensar outra é uma cebola que é uma deusa. Esta é a minha interpretação".

Mas quanto à pergunta que dá título à exposição, - "acaso uma couve tem beleza?" - Bárbara Marques afirma: "tem tanta beleza, mas eu quero ouvir as respostas de quem vê".

Esta exposição está inserida na programação do Abril no Feminino que, na terceira edição, evoca Maria Lamas e Natália Correia. Margarida Mendes Silva, autora deste projeto cultural, diz que a escolha do trabalho de Bárbara Marques para integrar a programação "é uma forma de divulgar o trabalho de uma mulher que num determinado período da sua vida se passou a dedicar exclusivamente à fotografia".

"Sendo um trabalho de enorme qualidade entendemos que fazia todo o sentido integrar na programação", acrescenta.

No total são nove os eventos do Abril no Feminino que decorre até 27 de abril, entre teatro, cinema, literatura, poesia, fotografia e gastronomia. A programação pode ser consultada aqui.