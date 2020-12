"É a destruição da Petrogal." Fim da refinação pode levar ao despedimento de 300 pessoas

A decisão espoletará um "impacto económico e social, não só na refinaria, como em milhares de postos de trabalho" © José Carmo/Global Imagens

A Galp anunciou esta manhã que vai deixar progressivamente de produzir combustíveis na Refinarias de Matosinhos, com manutenção apenas da componente logística para abastecimento do mercado regional. O futuro das instalações não está ainda definido, mas entrará em curso um estudo para a conversão.

A administração da GALP vai reunir-se esta manhã com Luísa Salgueiro, presidente da Câmara Municipal de Matosinhos. Telmo Silva, do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadores do Norte, disse esta manhã à TSF que a notícia é uma "bomba", porque implicará uma "redução drástica", que deverá alcançar perto de 300 trabalhadores. Também de acordo com Telmo Silva, "trabalhadores de outsourcing e de prestação de serviços" poderão aumentar esse número de dispensas para "600 ou 700 pessoas".

Ouça Telmo Silva, sobre o que implica o fim da refinação em Matosinhos. 00:00 00:00

"Isto é uma bomba que caiu no centro dos trabalhadores", atirou o sindicalista. "Os sindicatos vão requerer já reuniões com a empresa, de urgência, com o Ministérios do Trabalho, do Ambiente... Porque isto é uma situação que tem de ser acompanhada por todos os intervenientes, não só fora da empresa, como políticos, com grande preocupação."

Telmo Silva adianta que a decisão espoletará um "impacto económico e social, não só na refinaria, como em milhares de postos de trabalho na envolvência da refinaria".

Para Telmo Silva, trata-se do início do fim da Petrogal. 00:00 00:00

"Presumo que a Câmara de Matosinhos também esteja muito preocupada com esta situação, porque isto vai ser catastrófico para a cidade de Matosinhos", considera o representante do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadores do Norte, que fala de um "desaparecimento de um dos maiores polos industriais do Norte do país, de uma forma muito apressada".

O sindicalista diz tratar-se do início de um fim anunciado, já que a "redução enorme da empresa" será irreversível. "Isto é a destruição da Petrogal", defende.

"Quando as empresas enveredam por este caminho, estão a planear um plano de extinção. Isto é o início de algo muito mais dramático."

Ouça Telmo Silva, sobre a atuação do Governo nesta matéria. 00:00 00:00

Em comunicado, o Ministério do Ambiente acaba de sustentar que a decisão é da responsabilidade da Galp, e reconhece que está alinhada com uma estratégia necessária de transformação das indústrias dependentes do petróleo e do gás. No comunicado, o Ministério garante ainda que está preocupado com o futuro dos trabalhadores, acentuando a disponibilidade do fundo europeu para a transição justa. Mas Telmo Silva discorda que a decisão esteja integrada numa estratégia em que a justiça social é respeitada. "O Ministério, quanto a isto, nada diz. Pelo contrário, apoia estas medidas. Então afinal a transição energética é justa socialmente, ou não é? É uma transição ou é uma rutura?"

"Para nós, é completamente nítido e transparente que aqui na área do Porto vai ficar reduzida a um parque", alega ainda, referindo-se ao prejuízo para a região Norte do país.