Água garantida no Algarve para mais dois anos. É a agricultura que mais sofre

Participaram cerca de 50 entidades na reunião, entre autarcas, setores agrícola e turístico, mas foram os agricultores do barlavento algarvio quem saiu com as piores notícias: a barragem da Bravura, que abastece os municípios de Lagos, Vila do Bispo e Aljezur e que nesta altura está com apenas 14% da sua capacidade, continuará a não poder ser utilizada para fins agrícolas ou para qualquer tipo de rega. Apenas para consumo humano.

Os agricultores poderão usar água da barragem do Arade e só até um certo limite: 12 mil milhões de metros cúbicos, o que dará para a atual campanha de rega. Outras medidas de contingência anunciadas foram a proibição de captação de novos furos em oito massas de água da região e a monitorização e fiscalização dos furos subterrâneos já existentes.

O propósito da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) é o de que a água das barragens chegue e não falte nas torneiras, e o consumo humano no Algarve esteja garantido para os próximos dois anos. "Recordo que este ano estamos num período de desconfinamento, no verão vamos ter mais gente no Algarve e temos de criar condições para ter água", adiantou o vice-presidente da APA.

Aos autarcas presentes na reunião foi também deixado um apelo: "À contenção nos consumos da rede na lavagem de ruas, na rega dos espaços públicos e jardins."

Na conferência de imprensa que realizou no final da reunião - e que durou mais de três horas e meia -, a APA anunciou que as obras que estão a ser realizadas na barragem de Odeleite, em Castro Marim, permitirão reforçar o abastecimento à população do Algarve em mais 15 mil milhões de metros cúbicos de água até final do ano e que a central de dessalinização e a ligação ao Pomarão, para trazer água do rio Guadiana, serão uma realidade... Mas só em 2025.

Eletricidade produzida por cinco barragens continua suspensa

No final do encontro, Pimenta Machado afirmou aos jornalistas que a produção de eletricidade continuará suspensa nas cinco barragens: "Essa decisão mantém-se e será avaliada com o evoluir da situação do ponto de vista da recuperação do nível das albufeiras."