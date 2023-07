Alojamento para JMJ começa a escassear e preços disparam

Dos alojamentos que sobram, o mais barato, na altura desta pesquisa (início da tarde desta sexta-feira) era 280 euros para um dormitório misto © Carlos Carneiro / Global Imagens

Os apartamentos, casas e hotéis em Lisboa, na semana da Jornada Mundial da Juventude, começam a escassear e os preços estão cada vez mais elevados, quer na cidade quer nos arredores, segundo uma pesquisa nas principais plataformas de alojamento.

No Booking.com surge a indicação de que quase 80% dos alojamentos em Lisboa já estão reservados nessa altura, sendo que, no caso das casas e apartamentos, este valor já era de mais de 83%.

Dos que sobram, o mais barato, na altura desta pesquisa (início da tarde desta sexta-feira) era 280 euros para um dormitório misto, preço para duas camas. No caso dos apartamentos, quase todos ultrapassam os mil euros para a semana de 31 de julho a 06 de agosto. Na margem sul ainda há alguma oferta a menos de mil euros, mas já é escassa.

No caso dos hotéis, o preço mais baixo era de cerca de 750 euros, com algumas unidades a pedirem quase 4.000 euros nessa semana.

Na plataforma Airbnb, mais virada para alojamento local, os apartamentos que restam chegam a ultrapassar os 4.000 euros, em Alfama. Mas ainda há ofertas mais em conta, sobretudo fora da cidade, em Almada, com uma oferta por 45 euros por noite, ou em locais como São João da Talha.

A plataforma fez a média para estes dias e concluiu que, na altura da pesquisa, era de 335 euros por noite.

Por fim, no Trivago, os preços acabam por ser semelhantes, tendo em conta que esta plataforma cruza os preços de outras. Ainda assim, neste 'site', na altura da pesquisa, o preço mais baixo era de 447 euros, para uma casa, mas há alojamentos que chegam aos 5.000 euros.

Em Fátima, que vai receber uma visita do Papa durante a Jornada, já havia menos de 50 alojamentos disponíveis, segundo o Booking.com, com um preço mínimo de 500 euros e máximo de 4.600 euros. No Trivago, o valor mínimo era igual e o máximo atingia mais de 2.000 euros.

No Airbnb, alguns alojamentos, na região de Fátima e arredores, ultrapassavam os 5.000 euros, mas ainda havia oferta a pouco mais de 300 euros para essa semana. A média calculada pela plataforma era de 244 euros.

Os hoteleiros da Área Metropolitana de Lisboa (AML) estimam que a taxa de ocupação possa chegar aos 89% durante a Jornada Mundial da Juventude 2023, segundo um inquérito da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP).

O inquérito, realizado junto de 272 unidades da AHP entre 02 e 16 de junho, apontou para uma taxa atual de 56%. Já dentro da cidade de Lisboa, a percentagem de reservas no momento do inquérito era de 59%, prevendo que alcançasse os 91% durante a semana do evento.

Aquando do inquérito, o preço médio das respostas dos hoteleiros cifrava-se em 219 euros por noite, embora na cidade de Lisboa este valor subisse para 225 euros.