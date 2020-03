Aplicar o plano Marshall em Portugal? "Não é o tempo para se falar disso"

João Duque considera que é imperativo que todos assegurem condições de rendimento às populações © Unsplash

Por TSF 24 Março, 2020 • 00:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A ideia de um plano Marshall - plano de recuperação económica da Europa como o que foi lançado no final da II Guerra Mundial - foi defendida por António Costa. Uma proposta que para o professor do Instituto de Economia e Gestão, João Duque, faz todo o sentido, mas não agora.

"Com a Europa a querer crescer outra vez e a ganhar nova dinâmica é muito provável que se venha a pensar nisso. O primeiro-ministro falou disso, mas este não é o tempo para se falar disso. Estamos a pedir às pessoas para estarem em casa e depois, simultaneamente, queremos fazer o quê? Obras públicas com o plano Marshall? Isso quer dizer que tínhamos de ter toda a gente na rua a trabalhar para haver investimento público", explicou à TSF João Duque.

O especialista considera ainda que, apesar de uns estados terem mais folga económica para lidar com esta crise, é imperativo que todos assegurem condições de rendimento às populações, de modo a que ao problema sanitário não se junte um problema de ordem social.

"É uma medida que não é imediata, é para pensar no período da recuperação, mas neste momento, na Europa, temos de estar focados em ultrapassar o problema emergente. Primeiro temos de tratar o problema sanitário e manter os trabalhadores com dinheiro. Manter, de alguma forma, a sociedade com capacidade para comprar os bens básicos durante estes meses", acrescentou o professor.