Apoios a famílias carenciadas têm risco de "não serem inteiramente justos"

Esta quinta-feira, o Ministério do Trabalho anunciou que o apoio para famílias carenciadas, criado para atenuar o impacto do aumento do preço dos bens alimentares de primeira necessidade, terá o valor de 60 euros e será pago em abril.

Em declarações à TSF, o Padre Jardim Moreira, presidente da Rede Europeia Antipobreza, saúda a medida, mas acredita que os apoios a famílias carenciadas, apesar de terem "sempre um aspeto positivo, têm o risco de não ser inteiramente justos" e tem dúvidas que atinjam "todos aqueles que passam dificuldades".

"Depois da tomada de posse do Governo, certamente poderão repensar as medidas que agora foram tomadas em cima do joelho, de forma a menorizar os impactos negativos", acredita o sacerdote.

O presidente da Rede Europeia Antipobreza diz, também, que já se começam a sentir mais dificuldades por parte das famílias, principalmente na alimentação, que "no imediato as vão suportando mas, a longo prazo, tornam-se mais contundentes na vida das pessoas".

O Padre Jardim Moreira espera que se repensem e acompanhem as medidas e se revejam "de forma a que elas tenham impacto" na população.

À TSF, uma fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, confirmou que o "apoio será de 60 euros, pago de uma só vez em abril", confirmando a informação avançada pelo jornal Eco durante esta quinta-feira.

De acordo com os dados da Direção-geral de Energia e Geologia, em fevereiro, o número de beneficiários abrangidos pela tarifa social de energia elétrica era de 759.950.

No entanto, quando a medida foi apresentada pelo Governo, o universo potencial de beneficiários então avançado foi de 1,4 milhões.