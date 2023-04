Associação pede ao Parlamento que não aprove fim de vistos gold

© Mariana Vasques/Global Imagens (arquivo)

Por Ana Maria Ramos com Carolina Quaresma 10 Abril, 2023 • 09:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Associação Portuguesa de Capital de Risco apela aos deputados da Assembleia da República para não aprovarem o fim da emissão de novos vistos gold, uma medida que está prevista no pacote "Mais Habitação". Luís Santos Carvalho diz que é preciso manter as componentes das autorizações de residência e do investimento em fundos de capital de risco para capitalização das empresas.

"Pelo menos não revoguem as seis componentes que permitem autorização de residência para investimento. A aquisição de bens imóveis representou cerca de 90% do total dos vistos gold. As outras componentes também não tiveram um efeito inflacionário. Estamos a falar de um total de investimento que entrou em Portugal de 6.700 milhões de euros e o montante que foi dedicado à aquisição de bens imóveis foi de 6.078 milhões de euros. O restante não é assim tão significativo e portanto não levou a qualquer processo inflacionário", explica, em declarações à TSF.

Ouça aqui as declarações de Luís Santos Carvalho à TSF 00:00 00:00

O presidente da Associação Portuguesa de Capital de Risco considera que o diploma é negativo, uma vez que põe em causa a atração de investimento estrangeiro, que no domínio dos capitais de risco representa 30% em Portugal, contra 70% no resto da Europa.

Luís Santos Carvalho garante que já entregou ao Governo a posição da associação, enviada para o processo de consulta pública, e acrescenta também que há associados que dizem ter parceiros de negócio já a ponderar não avançar com investimentos em Portugal.

"Os nossos próprios associados pediram para nós intervirmos neste processo e, de facto, alguns, que tinham conseguido até alguns investidores, estão a retirar-se", adianta, destacando a possibilidade de um "efeito de arrastamento". "Eles conhecem-se, aconselham-se uns aos outros e a saída de um terá um efeito de cascata, arrastando outros."

O pacote "Mais Habitação" está na Assembleia da República para que os partidos possam apresentar alterações.