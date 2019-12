Atualização dos escalões de IRS retira poder de compra aos cidadãos

© DR

Os contribuintes vão perder poder de compra com a atualização dos escalões do Imposto sobre o rendimento do trabalho.

O governo decidiu atualizar os escalões do imposto sobre os rendimentos em 0,3% - valor menos do que os 1,2 a 1,4% previstos para a inflação de 2020.

Com uma atualização menor do que o valor previsto para a subida generalizada dos preços, os contribuintes perdem poder de compra, porque há uma parte mais curta dos rendimentos que fica sujeita aos escalões mais baixos de IRS.

O IRS é cobrado às fatias, cada uma com uma taxa, e se as fatias aumentam menos do que a inflação, a diferença representa uma perda do poder de compra.

Em 2020, o primeiro escalão passa a começar nos 7.112 euros de rendimento anual em vez dos 7.091 atuais, sujeito a uma taxa de 14,5%. Os escalões seguintes começam nos 10.700 euros (28,5%), 20.300 (35%), 25 mil (37 %), 40 mil (45%), e 80 mil (50,5%).