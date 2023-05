Banco de Portugal vai criar lista de entidades de Serviços Financeiros Digitais

© Leonardo Negrão (arquivo)

De acordo com o documento a que a TSF teve acesso "é preciso formar a população que utiliza a internet mas revela conhecimentos financeiros digitais limitados" mas também é preciso um carimbo de idoneidade para os Serviços Financeiros Digitais.

Assim, uma das medidas da Estratégia de Literacia Financeira Digital para Portugal passa pelo nascimento de uma lista das entidades em que se pode confiar. No sentido de "apoiar a população no acesso a fontes fidedignas e imparciais" vai ser criada uma base de dados fiável e imparcial sobre as entidades reguladas que prestam estes serviços.

Por outro lado, a estratégia vai desenvolver uma campanha para disponibilizar informações básicas e alertas em locais públicos onde as pessoas podem realizar operações financeiras online através de redes públicas de wi-fi.

Esta estratégia para valer entre 2023 e 2028 "visa permitir que as pessoas utilizem os serviços financeiros digitais em segurança, com atitudes e comportamentos seguros de modo a combater as tentativas de fraude online e de ataques de cibersegurança".

O Banco de Portugal assume que uma maior digitalização introduziu maior complexidade e riscos para os consumidores financeiros. Por um lado entraram no mercado novos intervenientes e novos produtos como os criptoativos que atuam sem fronteiras definidas. "A digitalização aumentou a exposição dos consumidores a fraudes e a burlas online".

Para o Banco de Portugal "o conhecimento sobre os criptoativos é limitado, especialmente em termos de riscos e se os criptoativos são objeto de regulamentação ou têm curso legal".