Buscas em casa de Florêncio de Almeida. Emitido mandado de detenção para mulher de Rendeiro

A Polícia Judiciária está a realizar buscas em casa do ex-motorista de João Rendeiro, Florêncio de Almeida, suspeito de branqueamento de capitais, avançou a TVI24. De acordo com a mesma estação de televisão, foram mobilizadas dezenas de inspetores e há também buscas a decorrer em casa de familiares do ex-banqueiro. A RTP avança que foi emitido um mandado de detenção de Maria de Jesus Rendeiro, mulher do antigo presidente do BPP, por ter sido considerado que haveria perigo de fuga, numa altura em que João Rendeiro continua foragido à Justiça.

A RTP e a TVI também adiantam que as suspeitas pairam sob a compra, por parte de Florêncio de Almeida, de um apartamento na Quinta Patino, em Cascais, na vizinhança do patrão, no valor de 1,1 milhões de euros, e a pronto pagamento. O imóvel terá sido utilizado, no entanto, por Maria de Jesus, mulher de João Rendeiro.

O pai de Florêncio de Almeida (que tem o mesmo nome), presidente da ANTRAL e também conhecido como "o rei dos táxis", está também a ser investigado por um crime da mesma natureza - branqueamento -, por suspeitas de ter comprado a casa do casal Rendeiro em 2015, por um montante abaixo do valor de mercado e de a ter vendido três anos depois por cinco vezes mais esse valor, tendo auferido pai e filho mais de 520 mil euros nestas transações.

Maria de Jesus, mulher de João Rendeiro, também é suspeita neste processo, devido à suposta cumplicidade com os negócios de branqueamento e por alegadamente ter deixado que o marido vendesse obras de arte já apreendidas pela Justiça e, mais tarde, ter trocado por outras falsificadas.

O inquérito é conduzido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

