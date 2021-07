"Chegámos à rutura." Sindicatos convocam greve na Grounforce para todo o mês de agosto

© Lusa (arquivo)

O Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Portugal (STTAMP) e o Sindicato dos Trabalhadores dos Aeroportos Manutenção e Aviação (STAMA) convocaram uma greve na Groundforce para todo o mês de agosto. À TSF, o sindicalista Pedro Magalhães diz que a situação da empresa é "insuportável" e justifica o protesto.

"Como está a situação, é impraticável. Os trabalhadores estão no meio desta batalha desde janeiro. Chegámos à rutura e não temos qualquer tipo de hipótese se não avançar com uma greve de forma a que todos os agentes envolvidos nesta situação assumam as suas responsabilidades", lamenta.

Sindicalista explica que os trabalhadores chegaram a um ponto de rutura. 00:00 00:00

Pedro Magalhães diz ainda que "os trabalhadores ficaram surpreendidos" quando o empresário Alfredo Casimiro recusou a proposta da TAP para pagamentos dos subsídios de férias.