Comissão de trabalhadores da SATA vê com "muito espanto" saída de Luís Rodrigues

© Orlando Almeida / Global Imagens

Por Guilhermina Sousa com Cátia Carmo 07 Março, 2023 • 15:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A comissão de trabalhadores da SATA Air Açores está resignada com a saída de Luís Rodrigues, mas não estava à espera.

"Com muito espanto. Tínhamos a garantia do próprio de que ia continuar, que estava satisfeito e, de repente através das notícias, tivemos conhecimento de que ia ser o novo administrador e CEO da TAP. Neste momento vamos marcar uma reunião com caráter de urgência com o próprio para tentarmos perceber em que ponto a situação está. Ainda por cima soubemos pela comunicação social que o próprio caderno de encargos da Azores Airlines vai ser conhecido hoje. É um reboliço muito grande", explicou à TSF Dário Ponte.

Ouça as declarações do responsável da comissão de trabalhadores da SATA à TSF 00:00 00:00

Tudo somado é um reboliço na SATA Air Açores, mas Dário Ponte só tem elogios para Luís Rodrigues.

"Estávamos a gostar muito do trabalho dele. Não é fácil, na conjuntura atual, vir para uma empresa que estava no fundo, apanhar com uma pandemia a nível mundial e, mesmo assim, conseguirmos sobreviver, erguer-nos e mostrar resultados positivos. É de louvar o trabalho dele e de toda a sua equipa. Não o podemos prender, mas é triste vê-lo ir-se embora da maneira como foi", acrescentou o responsável da comissão de trabalhadores da SATA.

No ano passado, a comissão de trabalhadores da SATA chegou a fazer um abaixo-assinado numa altura em que esteve prevista a saída de Luís Rodrigues. Agora o facto está consumado, para tristeza dos trabalhadores.

Na segunda-feira, o Governo da República escolheu Luís Rodrigues, que atualmente lidera a companhia aérea pública açoriana SATA, para assumir os cargos de presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da TAP.