Compras de Natal: portugueses preferem lojas online e uso de MB Way triplicou

Lisboa registou uma quebra de 17% em compras nas lojas físicas

O recurso ao serviço serviço MB Way triplicou no período de compras de Natal, revelam os últimos dados da SIBS, uma das empresas que gere os pagamentos feitos com cartões em Portugal.

O dia com maior número de compras em lojas físicas no ano passado foi 23 de dezembro, com mais 57% de compras face à média diária de dezembro de 2020. Já o pico das operações na rede multibanco foi atingido dia 24 de dezembro, véspera de Natal, às 11h30, com 312 transações por segundo.

Em média, durante o mês de dezembro os portugueses gastaram 39 euros e 40 cêntimos por compra na rede multibanco, um aumento de 5,6% em relação a novembro. E o que mais compraram? Jogos, brinquedos e produtos para crianças, perfumes, cosméticos, decoração e artigos para o lar.

As compras online subiram 40% em comparação com dezembro de 2019, mas o maior aumento regista-se nos pagamentos com MB Way, que disparou 321% no caso de compras com o telemóvel nas lojas e 241% nas compras online.

Só no mês de dezembro este serviço foi usado para pagar mais de sete milhões de euros em mais de 15 milhões de operações em todo o país, valores que praticamente triplicaram face ao ano anterior.

Até ao final do ano passado, o MB Way contava com mais de três milhões de utilizadores e registou mais de 100.000.000 operações num só ano.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região onde os consumidores estão a comprar menos nas lojas físicas (menos 17% face a 2019), uma tendência que se verifica desde o inicio da pandemia em todo o país, exceto em duas regiões: Açores e Alentejo, onde em dezembro as compras nas lojas aumentaram 4% e 2%, respetivamente.