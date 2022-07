Costa revela que festival e concentração têm pareceres negativos e nega indemnizações do Estado

© Mário Cruz/Lusa

Por Gonçalo Teles 12 Julho, 2022 • 14:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro António Costa revelou, esta terça-feira, que há pareceres negativos das autoridades à realização do festival Super Bock Super Rock (SBSR) e da Concentração de Internacional de Motos de Faro nos locais previstos e rejeitou que o Estado tenha de pagar indemnizações caso se verifique a necessidade de cancelar os eventos.

"No caso concreto desses eventos houve parecer negativo da Guarda Nacional Republicana e houve parecer negativo da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC)", revelou em declarações aos jornalistas a partir da sede da ANEPC, em Carnaxide.

"Não há nenhum responsável político que esteja no seu perfeito juízo que possa assumir o risco de desconsiderar" essas avaliações e a "descrição da previsão de risco meteorológico que o IPMA faz" e diga que vai ser "politicamente muito simpático e que pode realizar-se" qualquer evento nestas condições.

"Não se trata de uma decisão política, trata-se de uma decisão eminentemente técnica", garante António Costa, que cita o exemplo das indicações da Direção-Geral da Saúde aquando do período pandémico.

Questionado sobre se o Estado assumiria indemnizações caso se verificasse o cancelamento destes eventos, o primeiro-ministro negou desde logo essa hipótese.

"O estado não é segurador universal", pelo que a ideia de que "tem de assegurar qualquer eventualidade" da vida das pessoas "não existe", argumentou o líder do governo, acrescentando que o dinheiro do Estado "não é do governo, é dos contribuintes", e por isso, assinala, "é que há companhias de seguros".

António Costa advertiu ainda que situações como estas podem repetir-se no futuro, dado que as alterações climáticas vão "agravar" as condições e que, mesmo que o mundo cumprisse as metas do Acordo de Paris, o risco de incêndio florestal em Portugal "aumentaria seis vezes".

A organização do Super Bock Super Rock anunciou, entretanto, que mudou o local do evento para a Altice Arena, em Lisboa.