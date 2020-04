Covid-19 levou ao fim de 2% das empresas

© Photo by Drew Beamer on Unsplash

A pandemia de Covid-19 levou ao fim de duas em cada dez empresas portuguesas. A conclusão consta de um inquérito do Instituto Nacional de Estatística (INE) e do Banco de Portugal (BdP).

A inquirição a quase 4 mil companhias mostra que 82% mantém-se em funcionamento, ainda que de forma parcial, 16% estão temporariamente encerradas e 2% tinham fechado de forma definitiva.

A análise mostra o maior impacto setorial da pandemia acontece no alojamento e restauração. Neste setor, 7% das empresas morreu desde o início da crise, e 55% está fechada até ver.

O documento mostra que quase 40% das firmas tiveram uma redução do volume de negócios superior a 50%

O cenário é pior nas micro empresas: neste universo, 3% fecharam, e 24% funcionam de forma parcial... as que trabalham no alojamento e restauração referiram com mais frequência reduções superiores a 75% do volume de negócios

Seis em cada 10 empresas reportam uma redução do pessoal ao serviço... E perto de metade recorreu ao lay-off.

Quase metade diz que precisa de apoio para não fechar as portas nos próximos dois meses

Em Portugal existem 1 milhão e 300 mil empresas, números de 2018 e que incluem os empresários em nome individual.