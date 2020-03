Covid-19: TAP não renova contrato com cem trabalhadores

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

A TAP decidiu não renovar o contrato a prazo com cem trabalhadores, que já foram notificados, uma medida do plano de contingência implementado pela companhia no âmbito do surto de Covid-19, confirmou esta quinta-feira à Lusa fonte da transportadora aérea.

"Confirmamos que não estamos a renovar contratos de trabalho de colaboradores que estão a prazo", disse à Lusa fonte da TAP.

A medida abrange cem trabalhadores, que já foram todos notificados, e surge no plano de contingência que a TAP implementou para combater os efeitos da pandemia de Covid-19 na companhia aérea, anunciado em 5 de março.

Em declarações à Lusa, fonte oficial da TAP esclareceu que não se trata de despedir cem pessoas, mas sim de não fazer novas contratações, ao abrigo do plano de contingência apresentado em 5 de março, visto que, quando um contrato a prazo termina, renová-lo é uma nova contratação.

A transportadora realçou ainda que, quando precisar novamente de mais funcionários e tiver condições para reforçar a equipa, estas cem pessoas serão as primeiras a ser chamadas.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 220 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8900 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 85.500 recuperaram da doença.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 176 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália, com 2978 mortes em 35.713 casos, a Espanha, com 767 mortes (17.147 casos) e a França com 264 mortes (9134 casos).

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira. O número de mortos no país subiu para três.