Pela primeira vez na história, barril de petróleo passou para terreno negativo

Uma refinaria no Texas © AFP

Por Lusa 20 Abril, 2020 • 20:14

O preço do barril de petróleo de referência nos EUA, o West Texas Intermediate (WTI), nunca tinha desvalorizado tanto como nesta segunda-feira. A queda, registada desde o início da tarde, fixou-se em terreno negativo, a primeira vez na história.

Com os investidores preocupados com a queda da procura devido à pandemia, às 13:25 horas locais de Nova Iorque (18:25 de Lisboa), os contratos futuros do WTI para entrega em maio, que expiram na terça-feira, estavam a cotar 13,46 dólares abaixo da sessão de sexta-feira, reforçando a tendência descendente notada nas negociações prévias à abertura do mercado.

A tendência aponta para o pior dia da história para o crude de referência nos EUA.

Segundo os analistas, a derrocada deve-se ao receio com a falta de capacidade dos EUA em armazenar perante a diminuição brutal na procura, provocado pela paragem da atividade económica, devido ao coronavírus.

"A destruição intra-dia do WTI de hoje é épica à escala e mostra a grande instabilidade dos contratos de maio de 2020, perante a sua expiração na terça-feira, e os medos de que não se consiga armazenar", disse a analista Louise Dickson, da firma Rystad Energy.

O mercado continua volátil apesar de a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus parceiros terem decidido, no início de abril, cortar a produção em 9,7 milhões de barris por dia, para compensar a baixa da procura provocada pela covid-19, que os investidores não acreditam que seja suficiente.