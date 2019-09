Deco deixa alerta aos bancos: Ou "arrepiam caminho" ou acabam em "cinco ou 10 anos"

© Cristiana Milhão / Global Imagens

A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco) deixa esta quinta-feira um alerta aos bancos: "ou arrepiam caminho e mudam esta estratégia ou daqui a cinco ou 10 anos alguns deles já não estarão cá". As palavras são de Tito Rodrigues, do gabinete de assuntos jurídicos da Deco, em entrevista à TSF, a propósito do constante aumento das comissões bancárias. O Banco de Portugal revelou esta quarta-feira que entre janeiro e junho deste ano só a comissão para disponibilizar um cartão de débito subiu 16,7%.

Tito Rodrigues avisa que, com o surgimento de alternativas aos cartões multibanco, os portugueses podem afastar-se das instituições bancárias: "Não temos dúvidas que, por muita resistência que os consumidores portugueses tenham à mudança, no final acabarão por ser forçados a procurar estas soluções, porque há aqui uma desproporcionalidade nos valores que são cobrados e, sobretudo, até nos aumentos anuais que são impostos que levarão grande parte dos consumidores a procurar melhores soluções."

De acordo com a Deco, as queixas contra os bancos têm aumentado, embora ainda não tenha os números fechados. Tito Rodrigues lamenta que os bancos não tenham sempre um comportamento leal.



"Nós percebemos que há aqui uma disparidade entre aquilo que é cobrado aos clientes e aquilo que é, de facto, oferecido. Não podemos deixar de olhar para a realidade. Se, em Portugal, os custos bancários têm subido os salários não têm acompanhado essa subida. Estamos a assistir aqui a uma esmagamento daquilo que é, sobretudo, a classe trabalhadora, a classe média, que não tem encontrado na banca o parceiro que contaríamos que estivesse disponível, fosse no acesso do crédito ao consumo, fosse, sobretudo também, no acesso ao crédito hipotecário."