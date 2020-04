Desemprego em março cresce quase 9% em relação a fevereiro

Por Sara Beatriz Monteiro 20 Abril, 2020 • 11:23 Partilhar este artigo Facebook

O número de pessoas inscritas nos centros de emprego cresceu 8,9% em março, em relação ao mês de fevereiro. Os dados avançados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) mostram ainda que a taxa registada no mês de março é superior à do mesmo mês do ano anterior (2019) em três pontos percentuais.

De acordo com o relatório do IEFP, "no fim do mês de março de 2020, estavam registados, nos Serviços de Emprego do Continente e Regiões Autónomas, 343 761 indivíduos desempregados, número que representa 70,9% de um total de 485 190 pedidos de emprego".

O mesmo documento avança que o total de desempregados registados no País foi superior ao verificado no mesmo mês de 2019 (+3,0%) e também face ao mês anterior (+8,9%).

Segundo o IEFP "para o aumento do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2019, contribuíram todos os grupos do ficheiro de desempregados, com destaque para os homens, os adultos com idades iguais ou superiores a 25 anos, os inscritos há menos de um ano, os que procuravam novo emprego e os que possuem como habilitação escolar o secundário".