"Seca mais grave deste século." Governo avança com restrições no Algarve e Trás-os-Montes

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro © Lusa

Por Guilherme de Sousa 22 Julho, 2022 • 17:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"A situação de seca é a mais grave deste século." A frase é do ministro do Ambiente e da Ação Climática que esteve reunido com a comissão de acompanhamento da situação de seca.

Duarte Cordeiro refere que o atual cenário, agravado pelo impacto das alterações climáticas, deve exigir uma poupança de água "por parte de todos", seja um consumidor particular, indústria, da agricultura e turístico.

Por isso, o Governo acaba de determinar a redução de consumos de água, na hotelaria no Algarve. Além disso, vai haver um reforço de vários sistemas de abastecimento, sobretudo na região de Trás-os-Montes.

Em conferência de imprensa, no final da reunião, o ministro do Ambiente diz que, desde fevereiro, foram avaliadas 31 albufeiras. Do total, apenas duas baixaram o volume em 5%. Além disso, confirmou o governante, "foi salvaguardado o uso da água para consumo humano".

Respondendo aos jornalistas, o ministro diz esperar que "não haja incumprimentos" por parte de Espanha. Duarte Cordeiro sublinha a necessidade de envio de "caudais regulares para evitar uma situação chata".

No que diz respeito ao Algarve, o ministro revelou que já foi realizada uma reunião entre a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) com empresários da hotelaria, tendo sido definido já "um racionamento, um limite para o consumo de água que podem usar".