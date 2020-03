Empresas obrigadas a fechar também podem candidatar-se ao novo lay-off

Siza Vieira, ministro da Economia © Tiago Petinga/EPA

Por Inês André Figueiredo 23 Março, 2020 • 22:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo pretende simplificar o regime de lay-off para que as empresas possam ter acesso ao mecanismo que permite reduzir o horário de trabalho ou suspender contratos de trabalho, neste caso durante a pandemia do novo coronavírus.

Depois de reunir com os parceiros sociais, o ministro Siza Vieira explica que as "empresas que viram a sua atividade encerrada por via de uma decisão administrativa ou pelo decreto do estado de emergência" também podem aceder ao lay-off.

O ministro da economia explica que a "retribuição de compensação correspondente a ⅔ do salário líquido" e, no caso de redução de horário, o trabalhador tem direito a receber remuneração por inteiro das horas que trabalha e ⅔ do restante salário, ou seja, das horas em que vai deixar de trabalhar.

O Governo pretende que as empresas tenham acesso ao mecanismo o "mais rapidamente possível e deixa um alerta: as empresas que utilizarem o lay-off "não podem fazer despedimentos coletivos nem extinções de postos de trabalho" durante o tempo em que este regime está ativo.

Para aceder ao lay-off, as empresas devem apresentar formulários identificando os trabalhadores em causa, e os trabalhadores só precisam de uma declaração subscrita pela gerência e um contabilista certificado a dizer que se encontra nas condições previstas na portaria.