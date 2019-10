Estragos do furacão Lorenzo deixam Açores em crise energética

© Igor Martins / Global Imagens

Os estragos que o furacão Lorenzo provocou no Porto das Lajes das Flores fizeram com que o Governo Regional dos Açores declarasse, esta quinta-feira, crise energética nas ilhas das Flores e Corvo. Neste momento não é possível abastecer de combustível estas duas ilhas do grupo Ocidental por via marítima.

O Governo Regional fala mesmo em "sérias dificuldades na distribuição de combustíveis nas Flores e no Corvo". Por isso, durante todos este mês, até dia 31, estão fixados limites ao abastecimento em postos de combustíveis.

Cada veículo ligeiro só pode abastecer diariamente 15 litros de gasolina ou gasóleo. Nos pesados o limite é de 20 litros.

As bombas de gasolina ainda ficam obrigadas a reservar 40% do combustível para uma lista que inclui veículos prioritários de proteção civil, de instituições sociais, reboques ou viaturas de transporte de leite e de alguns produtos agrícolas.

A Secretária Regional dos Transportes e Obras Públicas, Ana Cunha, revelou que em maior ou menor grau, todas as infraestruturas portuárias foram atingidas pelo furacão. Nas Lajes das Flores, uma equipa de técnicos vai esta quinta-feira ver o que é preciso fazer para recuperar o porto.

"Vamos fazer uma análise da situação e limpeza da baía para ver se se consegue, de alguma forma, operar naquela infraestrutura, apesar de ser visivelmente bastante difícil, mas também estudar todas as alternativas para pôr o porto operacional, independentemente da grande obra a que terá de ser sujeito", explicou à TSF Ana Cunha.

O Governo Regional antecipa longos trabalhos de recuperação do Porto. O presidente da empresa que gere os portos dos Açores disse ao público que é preciso começar a pensar em construir um porto novo. Uma obra que custará dezenas de milhões de euros.