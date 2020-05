Exportações caem 13,0% e importações recuam 11,9% em março

Exportações recuam © © EPA/RUNGROJ YONGRIT

As exportações diminuíram 13,0% e as importações recuaram 11,9% em março em termos homólogos, um "acentuado decréscimo" face aos dois meses anteriores que "reflete já parcialmente efeitos da pandemia de covid-19", divulgou esta sexta-feira o INE.



Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), em termos médios, no período de janeiro-fevereiro de 2020, as exportações tinham registado um aumento de 2,2% e as importações tinham progredido 0,2%.



Em março, "destacam-se os decréscimos tanto nas exportações como nas importações de 'material de transporte' (-33,5% e -38,4%, respetivamente), principalmente 'automóveis para transporte de passageiros' nas exportações e 'outro material de transporte (aviões)' nas importações".



O INE salienta ainda os 'produtos alimentares e bebidas' como tendo sido a "única categoria de produtos a registar aumentos quer nas exportações (+3,8%), quer nas importações (+6,7%) em março de 2020".



Excluindo os combustíveis e lubrificantes, "as exportações e as importações diminuíram 13,3% e 12,9%, respetivamente (-1,1% e +3,7%, pela mesma ordem, em fevereiro de 2020)".



Em março, o défice da balança comercial de bens registou uma diminuição de 151 milhões de euros face ao mês homólogo de 2019, atingindo 1.586 milhões de euros.



Excluindo os combustíveis e lubrificantes, a balança comercial atingiu um saldo negativo de 1.155 milhões de euros, correspondente a uma diminuição do défice de 144 milhões de euros em relação a março de 2019.



No que respeita às variações face ao mês anterior, em março de 2020 as exportações e as importações diminuíram respetivamente 8,0% e 5,7% (-4,9% e -2,9%, pela mesma ordem, em fevereiro de 2020).



Considerado todo o primeiro trimestre de 2020, as exportações e as importações de bens diminuíram respetivamente 3,0% e 4,0% face ao primeiro trimestre de 2019 (+3,2% e +0,3%, pela mesma ordem, no trimestre terminado em fevereiro de 2020).



