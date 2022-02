© Álvaro Isidoro / Global Imagens

Por José Milheiro 21 Fevereiro, 2022 • 08:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Galp revelou ao mercado, esta segunda-feira, as contas do ano e a empresa de combustíveis encaixou, antes de pagar impostos, 2322 mil milhões de euros.

Sendo assim foi proposto a distribuição de um dividendo de 50 cêntimos por cada ação.

O presidente da companhia, Andy Brown publicou um vídeo onde explica que o plano estratégico que passa sobretudo por Sines.

"As nossas alterações na refinaria de Sines reduzem os custos, reduzem as emissões e melhoram as nossas margens de refinação e a nossa resistência a longo prazo. Estamos a fazer grandes progressos em Sines para o financiamento de uma unidade de Diessel Verde ainda este ano. Mas também estão em progresso, dois projetos de Hidriogénio verde de 100 Mega Watts de classe mundial", destaca Andy Brown.

A Galp que espera ter um portfólio de 30 Giga Watts em energias renovável até 2030.