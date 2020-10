Governo admite erro: empréstimo ao Fundo de Resolução no OE2021 é afinal para a CP

© Igor Martins / Global Imagens

13 Outubro, 2020 • 00:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os 468,6 milhões de euros que, na proposta de Orçamento do Estado para 2021, surgem como verba para um empréstimo ao Fundo de Resolução são, afinal de contas, para a CP.

O esclarecimento é do ministério das Finanças que, na noite desta segunda-feira, garante que "ao contrário de Orçamentos do Estado aprovados em anos anteriores, o Orçamento do Estado não prevê qualquer empréstimo ao Fundo de Resolução".

Na mesma nota, o ministério liderado por João Leão refere que o valor "erradamente" identifica como um empréstimo de "468,6 M€ ao Fundo de Resolução" é, afinal, "um empréstimo de 468,6 M€ à CP-Comboios de Portugal".

O ministério das Finanças compromete-se também a corrigir o documento de imediato.

A injeção de capital no Novo Banco foi um dos temas 'quentes' das negociações do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), depois da "linha vermelha" colocada pelo Bloco de Esquerda neste tema e há duas semanas (através do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro) o Governo assumiu "o compromisso de procurar não considerar nenhum empréstimo público do Estado ao Fundo de Resolução em 2021".