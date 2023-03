Governo anuncia "IVA zero" em cabaz de bens essenciais

O ministro das Finanças, Fernando Medina © Miguel A. Lopes/Lusa

O Governo anunciou, esta sexta-feira, a redução do IVA dos alimentos, avançando para a definição de "IVA zero" no cabaz de bens essenciais. Em conferência de imprensa, Medina afirmou que Portugal está agora em condições de dar um "novo passo às necessidades das famílias portuguesas".

"É um acordo com o setor da produção alimentar e com o setor da distribuição alimentar, em conjunto com o Estado, para podermos enfrentar e dar uma resposta às famílias que se traduza na redução do preço de um cabaz de bens a definir e que permita manter esses preços estáveis durante um período de tempo", explicou o ministro das Finanças.

"Em conjunto podemos encontrar uma solução inovadora", disse Fernando Medina.

A medida foi anunciada hoje numa conferência de imprensa conjunta dos ministros da Presidência, Mariana Vieira da Silva, Finanças, Fernando Medina, e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, que está a decorrer em Lisboa, para apresentar o novo pacote de ajudas para mitigar o aumento do custo de vida.

Na quinta-feira, num debate no parlamento, o primeiro-ministro anunciou que o seu Governo vai trabalhar com os agentes da cadeia alimentar para garantir uma redução do preço dos bens alimentares, admitindo baixar o IVA.