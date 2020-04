Governo disponibiliza 68 milhões para investigação e produção de equipamentos de proteção

© José Coelho/Lusa

O Governo decidiu disponibilizar 68 milhões de euros do programa Portugal 2020 para apoiar, a fundo perdido, empresas e laboratórios científicos portugueses que tenham reconvertido a produção para responder aos desafios da pandemia da Covid-19.

Em entrevista à TSF, a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa explica que existem duas linhas: "Uma linha mais vocacionada para a produção e equipamentos de proteção individual (máscaras, batas, toucas) - o valor dessa linha é de 46 milhões de euros - e uma linha mais para investigação, feita por empresas ou por centros de investigação, de 22 milhões de euros".

"Estamos a falar de 68 milhões de fundos europeus a fundo perdido, ou seja, os apoios que as empresas recebem não serão devolvidos", sustenta.

Para as empresas os apoios atingem os 80% das despesas elegíveis a fundo perdido e foi acrescentada uma majoração de mais 15% para projetos que consigam estar no terreno em dois meses, elevando assim o nível de apoio para os 95%.

A ministra sublinha que "estas linhas de apoio são retroativas" e que serão apoiadas as despesas feitas "a partir do dia 1 de fevereiro, precisamente para premiar e apoiar aqueles que não estiveram à espera destas linhas e estão já a produzir".

As candidaturas a estes incentivos podem ser feitas no portal eletrónico do Portugal 2020.

