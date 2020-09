Grupo Bel, de Marco Galinha, é o novo acionista do grupo a que pertence a TSF

© Sara Matos/Global Imagens

Por Rita Carvalho Pereira com Lusa 17 Setembro, 2020 • 15:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O grupo Global Media anunciou, esta quinta-feira, que chegou a acordo com o Grupo Bel, detido pelo empresário Mário Galinha, para a entrada deste na estrutura acionista da empresa.

Numa nota de informação aos trabalhadores do grupo, a Global Media - que detém marcas de comunicação como a TSF, Diário de Notícias, Jornal de Notícias e O Jogo - adianta que esta parceria "visa o relançamento estratégico de um dos principais grupos de referência da comunicação social em Portugal, num momento desafiante para o sector e para o país".

A Global Media Group (GMG) tem como acionistas a KNJ Global Holdings Limited, com 35,25%, José Pedro Carvalho Reis Soeiro, com 24,5%, Olivemedia, Unipessoal, Lda, com 19,25%, o Novo Banco, com 10,5%, e a Grandes Notícias, igualmente com 10,5%.

A administração da GMG é presidida por José Pedro Soeiro, que assumiu o cargo, com o fim do mandato de Proença de Carvalho, até à eleição do novo Conselho de Administração.

O grupo Bel, que apresentou uma proposta de compra da Media Capital em abril, foi fundado em 2001 por Marco Galinha e tem atividades em vários setores, entre os quais máquinas de 'vending' (máquinas de venda automática) e aeronáutica, e entrou nos media em 2018, através do Jornal Económico.

O empresário Marco Galinha, natural de Rio Maior e sétimo de oito irmãos, é presidente executivo e presidente do Conselho de Administração do grupo Bel, que fundou em 2001.

Atualmente exerce o cargo de CEO e Presidente do Conselho de Administração do Grupo Bel S.A.

Há dois anos, além de se tornar acionista da Megafin, detentora do Jornal Económico, com 10%, torna-se, através do grupo Bel, acionista de referência das entidades Active Space Tecnhologies, Active Space Automation e Active Aerogels Lda, dedicadas a áreas de negócio como o espaço e a indústria, é referido no site.

Marco Galinha foi conselheiro no CES - Conselho Económico Social (2016-2019), vogal na CIP - Confederação Empresarial de Portugal (2016-2019) e vice-Presidente da ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários (2016-2019).

Em 2016, o empresário foi um dos 'tubarões' do programa da SIC "Shark Tank".

Notícia atualizada às 16h05