Imposto de selo mantém agravamento de 50% nos créditos

Por Hugo Neutel 12 Outubro, 2020 • 19:37

O governo decidiu manter o agravamento do imposto de selo sobre os contratos de crédito em 50%.

Esta tributação maior está em vigor desde 2019 e na versão preliminar da proposta de Orçamento do Estado para 2021 à qual a TSF teve acesso o governo escreve que "relativamente aos factos tributários ocorridos até 31 de dezembro de 2021, as taxas previstas são agravadas em 50 %»

As taxas a que o texto se refere são as do "crédito de prazo inferior a um ano - 0,128 %", "crédito de prazo igual ou superior a um ano - 1,6 %", "crédito de prazo igual ou superior a cinco anos - 1,6 %".