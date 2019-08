Governo garante pagamento a operadores. Venda de passes para estudantes retomada

"A ANTROP aceita retomar, de imediato, a venda dos referidos passes com o desconto respetivo" © Jorge Amaral/Global Imagens

Os operadores de transportes tinham decidido suspender a venda dos passes 4_18, sub23 e Social + com desconto já a partir de setembro. Em causa está a falta de pagamento, pelo Governo, das verbas relativas a este ano de 2019.

No entanto, na sequência do esclarecimento por parte do Governo de que a aprovação da Resolução do Conselho de Ministros (RCM) foi adiada até 5 de setembro, a ANTROP voltou atrás. A associação vai usufruir do "pagamento do valor em dívida aos Operadores de Transporte, verba que ultrapassa já os sete milhões de euros", escreve a ANTROP em comunicado à TSF.

"O Governo veio formalmente garantir à ANTROP a aprovação da referida RCM na próxima reunião de Conselho de Ministros a realizar no próximo dia 5 de setembro. Em face desta garantia, a ANTROP aceita retomar, de imediato, a venda dos referidos passes com o desconto respetivo", comunica ainda.