Costa falha o alvo ao apontar para idosos? "Temos 22% de crianças pobres"

O líder da Rede Europeia Anti-pobreza em Portugal olha para a proposta de António Costa como uma medida de oportunidade eleitoral

Jardim Moreira, líder da Rede Europeia Anti-pobreza em Portugal, acredita que António Costa falhou o alvo quando manifestou querer erradicar a pobreza na próxima legislatura, a começar pelos idosos. Na perspetiva do padre, esse trabalho tem de iniciar-se junto dos mais novos, grupo mais afetado pela pobreza.

"É necessário ver que a percentagem maior de pobreza se situa na infância, porque temos 22% de crianças pobres, e os idosos não são o grupo mais pobre, nem é o maior. Por outro lado, é o mais sensível em termos emocionais. Mas a causa principal está noutro sítio", apontou Jardim Moreira, ouvido pela TSF.

De acordo com o representante português da Rede Europeia Anti-pobreza, "não se consegue [erradicar a pobreza com esta medida]". "As causas estão fundamentalmente na família, nas crianças, nos trabalhos de longa duração, e outro foco são as mães solteiras", fundamentou.

Por estes motivos, o líder da Rede Europeia Anti-pobreza em Portugal olha para a proposta lançada este domingo por António Costa na Guarda, numa ação de pré-campanha, como uma medida de oportunidade eleitoral: "Normalmente o 'politiquês' perpetua que o pobre quer é subsídios, em vez de retirar as pessoas da sua situação de dependência de rendimentos. Se se pretende atingir a erradicação da pobreza, esta medida parece ser eleitoralista."

"Precisamos de propor - e nós temos uma proposta de âmbito nacional -, porque só com respostas estruturais e multidimensionais conseguimos atingir estes objetivos", concluiu ainda Jardim Moreira.