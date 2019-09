Falência da Thomas Cook terá "impacto enormíssimo" de milhões de euros no Algarve

"O impacto é enorme, enormíssimo" © Direitos reservados

A falência da britânica Thomas Cook, uma das empresas de viagens mais antigas do mundo, terá um impacto "terrível" no turismo algarvio. Esta é a convicção do presidente e fundador da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico Viegas.

Ouvido pela TSF, o fundador e vice-presidente da Confederação do Turismo Português (CTP) assevera que os prejuízos podem "ascender a milhões de euros, no caso do Algarve".

Criada em 1841, a empresa que administrava companhias aéreas, hotéis e resorts, e que movimentava mais de 19 milhões de turistas por ano, terá deixado deslocadas 600 mil pessoas, a precisar da ajuda de Governos e companhias de seguros. Mas o colapso da Thomas Cook também trará consequências nefastas à economia portuguesa.

"O impacto é enorme, enormíssimo. A Thomas Cook opera em vários países europeus, sobretudo nos principais emissores de turistas para o Algarve; não apenas no Reino Unido, mas também na Alemanha e na Holanda", esclarece Elidérico Viegas, em declarações à TSF.

De acordo com o presidente da AHETA, "para além dos turistas que vamos deixar de receber, as dívidas acumuladas ao longo dos últimos meses irão afetar terrivelmente a situação das empresas".