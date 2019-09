CMVM suspende negociação das ações da Cofina e da Media Capital

© Paulo Spranger/Global Imagens

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) suspendeu a negociação das ações da Cofina e do Grupo Media Capital, numa altura em que a dona do Correio da Manhã negoceia a compra da Vertix, que detém 94% da dona da TVI.

Numa nota divulgada na sua página da internet, a CMVM diz que aguarda "a divulgação de informação relevante ao mercado"

Depois de o Expresso ter dado conta das negociações, no dia 14 de agosto, a Cofina confirmou que estava a negociar com a Prisa a compra da Media Capital. No dia seguinte foi a vez da empresa espanhola confirmar estar em negociações em regime de exclusividade com a empresa que detém o Correio da Manhã.

No dia 16 de agosto, a Cofina adiantou estar a negociar com a Prisa a aquisição da Vertix, que detém 94,69% da Media Capital, admitindo lançar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a dona da TVI.

No mesmo dia, o Sindicato dos Jornalistas (SJ) manifestou-se "preocupado" com o impacto de uma eventual compra da Media Capital pela Cofina, "nomeadamente no que respeita à concentração dos 'media'" e à manutenção dos postos de trabalho.

"A excessiva concentração dos 'media' tem repercussões ao nível da pluralidade e qualidade da informação e, nesse sentido, o SJ considera que a Entidade Reguladora para a Comunicação Social tem de se pronunciar rapidamente sobre o negócio em curso", refere o sindicato, em comunicado.

A Cofina detém Correio da Manhã, CM TV, Sábado, Record, Jornal de Negócios, entre outros.

Por sua vez, a Media Capital detém os canais TVI, a rádio Comercial, entre outros meios.