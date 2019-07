O que aprendemos sobre a Caixa: falharam todos, mas uns mais do que outros

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Pub Pub

"A supervisão não supervisionou", "a tutela falhou", "falta de profissionalismo na análise" "como foi possível a Caixa fazer estes empréstimos".

Estas foram algumas das afirmações do debate "O que aprendemos sobre a Caixa", organizado pela TSF para sistematizar o conhecimento que o país obteve sobre a gestão da Caixa Geral de Depósitos entre 2000 e 2015, o período analisado pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) ao banco público.

Oiça aqui o debate (parte 1: conclusões da CPI, o papel da supervisão) 00:00 00:00

Cecília Meireles do CDS, Constança Urbano de Sousa do PS, Duarte Alves do PCP, Duarte Pacheco do PSD e Mariana Mortágua do Bloco de Esquerda partilharam as conclusões que querem ver plasmadas no relatório final.

Oiça aqui o debate (parte 2: Berardo, papel dos governos) 00:00 00:00

A fase de audições da CPI terminou. Os deputados esperam ainda as respostas por escrito de José Sócrates, e o relatório final deverá ser aprovado em plenário a 19 de julho.

Este debate foi gravado antes de ser conhecida a carta que esta segunda-feira Joe Berardo enviou à assembleia da República, queixando-se de ter sido ofendido pelos deputados.