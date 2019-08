Pneus esvaziados em camiões foi "represália" por não aderirem à greve

© Rui Oliveira/Global Imagens

Depois de cinco camiões ficarem com os pneus esvaziados esta madrugada, em Vilar Formoso, o operador de tráfego de uma empresa de camionagem, Marco Malta, diz acreditar que este foi um ataque propositado, provocado pelo facto de os motoristas em causa não aderirem à greve.

"O motorista que pernoitou no parque de Vilar Formoso acordou hoje de madrugada para seguir viagem e deu com os pneus em baixo. Deduzimos logo que seria uma represália de, realmente, estar a trabalhar. O facto de ele não aderir acaba por ser uma persona non grata e acaba por haver estas represálias que, felizmente, não são materiais", disse à TSF.

Face a esta situação, Marco Malta pede ao Governo que não se olhe apenas para os camiões de combustíveis: "Vilar Formoso deveria ser o parque TIR por eleição que tem condições e que deveria ter alguma vigilância por parte das autoridades, por exemplo. A verdade é que, infelizmente não temos. Fala-se muito nos motoristas de matérias perigosas, mas temos realmente os outros camiões que continuam a circular."